Kim Clijsters a donné des meubles de son académie à des victimes liégeoises d'inondations

Kim Clijsters a fait don des meubles de son académie de tennis aux victimes liégeoises des meurtrières inondations de l'été dernier. Des bénévoles de sa ville natale de Bree ont ainsi livré les objets aux bénéficiaires le week-end dernier, a rapporté jeudi la presse flamande. Ces bénévoles ont confirmé l'information à l'agence de presse Belga.

Depuis 13 mois, la citoyenne limbourgeoise Myrese Jaspers a mobilisé ses connaissances et créé un groupe de soutien pour les victimes d'inondations l'été dernier en Wallonie. Des dizaines de camions ont acheminé des dons, de meubles notamment. Deux poids lourds remplis de mobilier provenant de la Kim Clijsters Academy ont fait des heureux. Les meubles ont été démontés la semaine dernière avant d'être acheminés en province de Liège. Parmi les objets donnés par la championne de tennis figurent des armoires, bureaux, étagères, canapés, appareils électroménagers... Ils ont été livrés à leurs bénéficiaires liégeois par une équipe de volontaires. "Nous avons roulé pendant deux jours pour tout distribuer. Au total, nos bénévoles ont rendu le sourire à 50 familles", a expliqué à l'agence Belga Myrese Jaspers, qui a décidé de clôturer l'action solidaire avec la générosité de Kim Clijsters. "Pendant plus d'un an, des dons massifs ont été faits de tous les coins du Limbourg, ce dont nous sommes très reconnaissants", a-t-elle conclu. (Belga)