La course en ligne messieurs des Mondiaux 2023 prévue le 6 août, une première depuis 1972

Jamais depuis 1972 la course en ligne des championnats du monde de cyclisme n'avait été placée aussi tôt dans la saison. En 2023, le maillot arc-en-ciel sera distribué le 6 août en Écosse, théâtre de Mondiaux qui rassembleront pas moins de 13 disciplines. L'Union cycliste internationale (UCI) a dévoilé jeudi le programme complet des compétitions, qui se tiendront du 3 au 13 août 2023 à Glasgow et à travers l'Écosse.

Depuis 1973, les Mondiaux se sont toujours tenus fin septembre ou début octobre. L'année prochaine, les prétendants au maillot irisé devront probablement adapter leur programme s'ils veulent briller aux Mondiaux, coincés entre le Tour de France et le Tour d'Espagne. La course féminine en ligne a été placée au dimanche 13, dernier jour des compétitions, "afin de promouvoir le cyclisme féminin, mais également afin d'assurer le meilleur alignement possible avec les calendriers internationaux". Les chronos féminin et masculin se tiendront respectivement les 10 et 11 août, après le contre-la-montre par équipe mixte (8 août). Le Chris Hoy Velodrome de Glasgow accueillera des finales sur piste du 3 au 9 août. En plus des traditionnelles épreuves sur route, du mountainbike ou encore du cyclisme sur piste, Glasgow accueillera notamment le BMX Freestyle, le BMX Racing ou encore du cyclisme en salle pour cette première édition des Mondiaux multidisciplinaires. (Belga)