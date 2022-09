Les Samedis du Ciné reprennent pour une 16e saison de cinéma à petit prix

Les "Samedis du Ciné" retrouveront leur public dès le 24 septembre au Cinéma Vendôme, à Bruxelles, avec une double séance célébrant le cinéma belge francophone et le film préféré par le jeune public l'an dernier. C'est une seizième saison qui débute, avec une nouvelle fois pour objectif d'amener le cinéma à un public qui n'y a pas forcément accès, dans un cadre familial et éducatif.La particularité du ciné-club, qui a lieu un samedi sur deux, est de proposer des films récents à un prix démocratique (2,5 euros/personne), aussi bien pour les parents que pour les enfants. Les enfants (à partir de 5 ans) sont pris en charge et accompagnés dans une salle, où on leur propose un film sélectionné pour eux, une animation pédagogique et une collation. Les parents, au même moment, visionnent dans une autre salle un autre film, avec souvent un débat ou une rencontre. Les séances rassemblent "chaque saison plus de 5.000 petits et grands spectateurs", précise jeudi l'ASBL Loupiote, qui organise les Samedis du Ciné avec Clap Education. Elle mise sur "une programmation récente de qualité échappant aux blockbusters habituels", selon la coordinatrice du projet, Véronique Dahout. La double séance de lancement, le 24 septembre, sera gratuite et aura une saveur spéciale: à quelques jours de la fête officielle de la Fédération Wallonie-Bruxelles, un film belge sera mis à l'honneur dans la salle "ados/adultes". Ce sera "La Ruche", un film de Christophe Hermans, tourné à Liège. Le jeune sera sur place pour échanger avec le public. Chez les enfants (avec les parents qui le souhaitent), ce sera "Poly", de Nicolas Vanier, élu il y a quelques mois "Meilleur Film pour la Jeunesse 2022" par les jeunes spectateurs assidus du ciné-club. La jeune actrice française Elisa de Lambert, qui y tient le rôle principal, sera présente. (Belga)