Un vaste incendie près de Los Angeles double de taille en 24 heures

Un important incendie qui ravage une région en périphérie de Los Angeles a doublé de taille en moins de 24 heures, ont annoncé jeudi les pompiers, confrontés à une étouffante vague de chaleur dans l'ouest des Etats-Unis.Des milliers de personnes ont reçu l'ordre d'évacuer la zone menacée par le "Fairview fire", qui a consumé désormais plus de 7.700 hectares de terrain. "Le feu se propage à l'est, au sud et dans certaines portions situées au nord du foyer de l'incendie", ont indiqué les services californiens de lutte contre les feux de forêt. Deux personnes ont déjà été tuées dans l'incendie qui s'est déclaré lundi, en pleine vague de chaleur extrême qui s'est abattue depuis une semaine sur la Californie, ainsi que certaines régions du Nevada et de l'Arizona. Avec des températures flirtant avec les 45°C à certains endroits, qui mettent en péril le réseau électrique californien. Le régulateur du réseau, California ISO, a évité de justesse mardi des coupures de courant tournantes (contrôlées et réparties sur différentes zones). Il a renouvelé son alerte mercredi pour "exhorter les consommateurs à faire baisser la demande" en soirée et a fini par saluer la coopération du public qui, selon lui, a permis de maintenir l'alimentation dans tout l'Etat pendant toute la semaine. Selon les services météo américains, la vague de chaleur devrait commencer à se dissiper dans les prochains jours, mais la Californie n'est selon eux pas encore sortie d'affaire. (Belga)