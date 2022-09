US Open - Alessio Basile prend la porte au premier tour en double chez les juniors

Alessio Basile a été éliminé au premier tour du double du tournoi juniors de l'US Open, quatrième et dernière levée du Grand Chelem, mercredi à New York.Associé au Français Paul Barbier Gazeu, Basile s'est incliné 3-6, 6-2, 10/6 en 57 minutes contre la paire composée du Suisse Kilian Feldbausch et le Polonais Olaf Pieczkowski, éliminé par Gilles-Arnaud Bailly au 2e tour en simple. En simple, Basile, 18 ans et 76e mondial chez les juniors, a été éliminé au premier tour après sa défaite 3-6, 6-2, 6-3 contre le Sud-Coréen Gerard Campana Lee, 20e mondial et tête de série N.13. (Belga)