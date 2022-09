US Open - Amélie Van Impe battue au premier tour en double chez les juniors

Amélie Van Impe a été éliminée au premier tour du double du tournoi juniors filles de l'US Open, quatrième et dernière levée du Grand Chelem, mercredi à New York.Associée à la Suissesse Céline Naef, Van Impe s'est inclinée 6-2, 6-3 en 57 minutes face à la paire composée de la Russe Anastasiia Gureva et la Japonaise Hayu Kinoshita. En simple, Van Impe, 42e mondiale chez les juniores, a été éliminée au 2e tour après sa défaite 6-2, 6-3 contre la Russe Diana Shnaider, 9e mondiale chez les juniores et 246e au classement WTA, plus tôt mercredi. (Belga)