US Open - Sofia Costoulas qualifiée pour le deuxième tour en double chez les juniors

Sofia Costoulas s'est qualifiée pour le deuxième tour du double du tournoi juniors de l'US Open, quatrième et dernière levée du Grand Chelem, mercredi à New York.Associée à la Hongroise Luca Udvardy, avec qui elle forme la paire tête de série N.2, Costoulas s'est imposée 6-3, 7-5 en une heure et six minutes face à la paire composée de l'Argentine Luciana Moyano et la Péruvienne Lucciana Perez Alarcon que Costoulas avait éliminé au premier tour en simple. Au deuxième tour, la paire belgo-hongroise affrontera les gagnantes du match entre les Américaines Katherine Hui et Eleana Yu et la paire composée de la Polonaise Weronika Ewald et la Danoise Rebecca Munk Mortensen. En simple, la Villersoise, 2e mondiale chez les juniors et tête de série N.1, a été éliminée au troisième tour plus tôt mercredi après sa défaite en trois sets 5-7, 6-4, 6-1 contre la Russe Mirra Andreeva, 18e mondiale chez les juniors et tête de série N.14. (Belga)