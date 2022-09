Décès de la reine Elizabeth II - Le Premier ministre japonais déplore une "grande perte" pour le monde

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a déploré vendredi une "grande perte" pour la communauté internationale après le décès de la reine Elizabeth II, exprimant sa "profonde tristesse"."La disparition de la reine, qui a mené le Royaume-Uni à travers des périodes agitées dans le monde, est une grande perte non seulement pour le peuple britannique mais aussi pour la communauté internationale", a déclaré M. Kishida. La reine Elizabeth II "a régné pendant 70 ans, le plus long règne de l'histoire, et joué un rôle extrêmement important pour la paix et la stabilité mondiales", a dit le dirigeant nippon. "Elle a grandement contribué au renforcement des relations entre le Japon et le Royaume-Uni, notamment par une visite au Japon en 1975", a-t-il estimé, ajoutant: "le gouvernement japonais présente ses sincères condoléances à la monarchie britannique, au gouvernement et au peuple britanniques". (Belga)