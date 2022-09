Décès de la reine Elizabeth II - Les chauffeurs de taxi londoniens rendent hommage à la reine Elizabeth

Plusieurs dizaines de chauffeurs de taxi ont garé leurs voitures sur le Mall à Londres en hommage à la reine Elizabeth II. Selon Sky News, une cinquantaine de taxis sont alignés dans la célèbre rue devant le palais de Buckingham, où des milliers de personnes se rassemblent pour pleurer la reine défunte.

"Il pourrait y avoir beaucoup plus de chauffeurs de taxi ici, mais ils ont fermé la route", a déclaré un chauffeur à Sky News, qui n'a pas hésité à se rendre au palais de Buckingham lorsqu'il a appris la triste nouvelle. Outre les chauffeurs de taxi, des milliers de personnes se sont rendues au palais pour rendre hommage à Elizabeth II et déposer des fleurs. L'hymne national britannique est également entonné dans différentes variantes: "God Save The Queen" pour Elizabeth et "God Save The King" pour Charles, le nouveau roi. (Belga)