GP de Québec - Benoît Cosnefroy: "Le scénario était prémédité"

Le Français Benoît Cosnefroy (AG2R-Citroën) a remporté vendredi son premier succès de la saison en s'imposant au Grand Prix de Québec, épreuve du World Tour.

"Je suis très heureux de gagner à Québec", a indiqué le coureur français après le 13e bouquet de sa carrière. "Le scénario était prémédité: je tentais ma chance seul mais derrière nous avions encore Greg Van Avermaet qui pouvait faire le sprint. J'ai tenté mon va-tout dans la finale et ça a réussi. Le dernier kilomètre a été dur, je l'avoue, et je n'ai pu profiter vraiment de ma victoire qu'à cinquante mètres de la ligne. J'ai signé à Québec mon premier succès de la saison, j'étais toujours passé très près de la victoire, à l'Amstel Gold Race, à la Flèche Brabançonne. Gagner une course du World Tour et exceptionnel pour moi. Et je sais que le Grand Prix de Montréal de dimanche me conviendra très bien. J'espère y prester au même niveau." (Belga)