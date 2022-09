La Pro League va réduire la durée de l'éclairage des stades à partir du 16 septembre

La Pro League, l'instance du football professionnel belge, va réduire la durée de l'éclairage des stades en Jupiler Pro League et Challenger Pro League à partir du 16 septembre afin de notamment "limiter l'impact de la crise énergétique", a annoncé la Pro League vendredi.

À partir du 16 septembre, l'éclairage des stades pour les matches de Jupiler Pro League sera allumé 1h30 ou 2h00 avant le coup d'envoi et 1h15 en Challenger Pro League, contre trois heures actuellement. Après les rencontres, l'éclairage sera éteint une heure après le coup de sifflet final en Jupiler Pro League et 30 minutes en Challenger Pro League contre deux heures actuellement. "En collaboration avec le détenteur des droits Eleven Sports, Mediapro, le Professional Referee Department de la RBFA et les partenaires techniques Deltacast et Studiotech/EMG, les protocoles de match ont été adaptés afin que les lumières des stades puissent être allumées moins longtemps sans affecter négativement l'organisation ou la production des matchs. De cette façon, toutes les parties concernées veulent contribuer à la réduction de la consommation d'énergie", peut-on lire dans le communiqué. La Pro League ajoute qu'elle a "mis en place un trajet visant à rechercher des mesures pour analyser la consommation d'énergie dans le football professionnel et l'atténuer dans la mesure du possible" suite à la crise énergétique. "Ainsi, nous lançons des audits sur l'énergie, nous envisageons des achats groupés et nous examinons la poursuite du déploiement de l'éclairage LED." "La hausse des prix de l'énergie touche l'ensemble de la société, nos familles, nos entreprises, mais aussi nos clubs. Nous examinons donc ensemble les mesures que nous pouvons encore prendre afin d'atténuer l'impact budgétaire et d'utiliser l'énergie de manière plus rationnelle", a également commenté Lorin Parys, CEO de la Pro League. (Belga)