L'ouragan Kay rétrogradé en tempête tropicale en touchant terre au Mexique

L'ouragan Kay a été rétrogradé en tempête tropicale jeudi après avoir touché terre sur la péninsule de Basse-Californie, dans le nord-ouest du Mexique, apportant des pluies et une forte houle mais sans faire dégâts.Selon le Centre national des ouragans des États-Unis (NHC), Kay a perdu en intensité après avoir touché terre dans les environs de Punta Eugenia et a ensuite regagné la mer. À 03H00 GMT, la tempête tropicale se trouvait à 65 km de Punta Eugenia et se déplaçait en direction du nord-ouest à 22 km/h avec des vents de 100 km/h. Kay "continuera à s'affaiblir au cours des deux prochains jours et devrait se dissiper d'ici samedi soir", a indiqué le NHC. Les autorités mexicaines avaient demandé aux habitants de "redoubler de précautions" en raison d'un risque de "pluies ponctuelles exceptionnelles" pouvant "provoquer des inondations" et des "glissements de terrain". Dans l'État du Nuevo Leon (nord) frappé par des mois de sécheresse, au moins quatre personnes sont mortes durant le week-end lors d'inondations provoquées par des pluies torrentielles. Les côtes atlantique et pacifique du Mexique sont exposées chaque année aux ouragans. En octobre 1997, plus de 200 personnes étaient mortes lors du passage de Paulina sur les côtes du Pacifique. (Belga)