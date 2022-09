PBA Tour - Eddy Leppens et Frédéric Caudron en huitièmes de finale à Goyang

Les deux Belges qui participent au championnat trois bandes de Puradak (PBA 3/183 600 euros), qui se déroule à Goyang, en Corée du Sud, continuent à faire d'excellents résultats.

Vendredi, Leppens a battu le Sud-Coréen Kim Young-seob (PBA-39) 3-1 et s'est qualifié pour les huitièmes de finale. Le joueur de 32 ans a perdu le premier set 15-5, mais a cependant réalisé une belle démonstration en remportant les trois sets suivants 15-6, 15-4 et 15-5 avec des séquences de neuf, neuf et huit caramboles. En huitièmes de finale, Leppens (PBA-7) affrontera le Sud-Coréen Kim Im-gwon (PBA-10). Frédéric Caudron a eu besoin des cinq sets pour se débarrasser du Sud-Coréen Lee Yeong-hun (PBA-33). Après avoir gagné 15-8 le premier set, le champion du monde a lâché prise. Son adversaire a remporté les deux sets suivants 15-11 et 15-8, mais Caudron a réussi à égaliser juste à temps en marquant une série de dix. Dans le set décisif, qui s'est joué à onze points, Caudron s'est montré le meilleur avec un score de 11-3. Il affrontera pour une place en quarts de finale, le Sud-Coréen Lee Young-cheon (PBA-112). Résultats du 3e tour: Eddy Leppens (Bel/7) - Kim Young-seob (CdS/39) 3-1 5-15, 15-6, 15-4, 15-5 (1.724-1.071) Frédéric Caudron (Bel/1) - Lee Young-hun (CdS/33) 3-2 15-8, 11-15, 8-15, 15-8, 11-3 (1.463-1.195) (Belga)