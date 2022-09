WNBA - Le Chicago Sky de Meesseman et Allemand s'arrête aux portes de la finale

Le Chicago Sky d'Emma Meesseman et Julie Allemand, s'est incliné encore une fois, jeudi soir face au Connecticut Sun, en demi-finale des playoffs de la WNBA, la Ligue professionnelle américaine de basket féminin. L'équipe des deux Belgian Cats a perdu 72-63 dans ce 5e et décisif duel des demi-finales. Ayant perdu trois des cinq matches, elle sort de la compétition aux portes de la finale.Meesseman a compilé 14 points, 6 rebonds et 2 passes, le tout en 32 minutes de jeu. De son côté, Allemand a joué 7 minutes, ce qui ne lui a pas laissé le temps de marquer un seul point. Après une défaite initiale à domicile (63-68), Chicago avait rectifié le tir dans la foulée (85-77) avant de prendre les commandes en s'imposant dimanche, déjà en déplacement, sur le score de 72-76. Le Connecticut Sun était revenu a égalité mardi, sur un score de 104-80. (Belga)