Xi Jinping offre ses "sincères condoléances" au Royaume-Uni

Le président chinois Xi Jinping a présenté vendredi ses "sincères condoléances" au Royaume-Uni suite au décès de la reine Elizabeth II, qu'il a qualifié de "grande perte pour le peuple britannique", selon un média d'État.

"Au nom du gouvernement et du peuple chinois ainsi qu'en son nom propre, Xi Jinping a exprimé ses profondes condoléances" dans un message transmis au nouveau roi Charles III, a indiqué la télévision publique CCTV. "Il présente ses sincères condoléances à la famille royale, au gouvernement et au peuple britanniques." Elizabeth II est décédée jeudi à l'âge de 96 ans. Le communiqué officiel diffusé par CCTV rappelle que la reine a été le premier monarque britannique à se rendre en Chine et salue la longévité de son règne. "J'attache une grande importance au développement des relations entre la Chine et le Royaume-Uni et je suis prêt à travailler avec le roi Charles III" afin de "promouvoir le développement sain et stable des relations bilatérales dans l'intérêt de nos deux pays et de nos deux peuples", a par ailleurs indiqué Xi Jinping. (Belga)