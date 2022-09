BENE-League handbal - Bocholt, Hubo et Aalsmeer conservent le maximum de points

Le duel entre le vainqueur de la Coupe de Belgique Bocholt et le champion national Visé constituait l'affiche de la 2e journée de la BENE-League de handball. Elle n'a pas tenu ses promesses. Les Limbourgois ont filé à 11-4 et 18-7 au repos pour conclure 32-24.

Hubo a dû chasser Bevo à Panningen pendant un long moment, mais l'équipe fusionnée (Tongres/Hasselt) a fini par renverser la vapeur et s'imposer 33-34. Un seul but d'écart a départagé Pelt et Volendam, 26-25, en faveur des Limbourgeois qui ont enlevé le premier succès. Première victoire aussi pour les Lions dans la salle de Tachos 19-41, alors que Aalsmeer s'est facilement imposé sur le parquet d'Atomix 23-40. (Belga)