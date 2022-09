Challenger Pro League - Les jeunes d'Anderlecht et de Bruges partagent l'enjeu dans le mini Topper

Les équipes U23 d'Anderlecht, RSCA Futures, et de Bruges, Club NXT, ont fait match nul, 1-1, lors de la 5e journée de la Challenger Pro League (ex-D1B), samedi après-midi. Ce sont les vétérans qui se sont chargés de faire la différence au sein des équipes qui s'opposaient dans un Topper version miniature.

Lennart Mertens a ouvert le score dès l'entame en envoyant le centre d'Engels dans le plafond du but (0-1, 3e). L'égalisation de David Hubert, de la tête, est arrivée quelques instants avant la mi-temps (1-1, 45e+2). Le score n'a plus évolué en deuxième période, et Anderlecht poursuit ainsi sa série de trois matchs nuls consécutifs. Les RSCA Futuressont provisoirement 4e du classement avec 7 points. Le Club NXT, qui ne compte que 5 points, est 8e. (Belga)