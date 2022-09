Décès de la reine Elizabeth II - Le prince William rend hommage à sa grand-mère, promet de soutenir son père

Le prince William, héritier du trône, a rendu un hommage émouvant samedi à sa grande-mère la reine Elizabeth, et promis de soutenir son père, le roi Charles III, "de toutes les manières possibles".

Saluant dans un communiqué "une dirigeante extraordinaire dont l'engagement envers le pays, les royaumes et le Commonwealth était absolu", il a aussi dit sa tristesse d'avoir perdu sa grand-mère, dont il était très proche. "Ma grand-mère a dit que le chagrin était le prix à payer pour l'amour. Toute la tristesse que nous ressentirons dans les semaines à venir témoignera de l'amour que nous portions à notre reine extraordinaire. J'honorerai sa mémoire en soutenant mon père, le roi, de toutes les manières possibles", a déclaré le prince, fils aîné du Charles III qui lui a attribué vendredi le titre de Prince de Galles. "Bien que je pleure sa perte, je me sens aussi incroyablement reconnaissant", a-t-il ajouté, soulignant qu'il avait bénéficié de "sa sagesse et de son réconfort" pendant 40 ans. "Ma femme a bénéficié de ses conseils et de son soutien pendant vingt ans. Mes trois enfants ont pu passer des vacances avec elle et créer des souvenirs qui dureront toute leur vie". "Elle était à mes côtés dans mes moments les plus heureux. Et elle était à mes côtés pendant les jours les plus tristes de ma vie. Je savais que ce jour allait venir, mais il va me falloir du temps pour m'habituer à la réalité de la vie sans Mamie", a ajouté le prince. (Belga)