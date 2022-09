Felice Mazzu lauréat du prix Guy Thys 2021-2022

Felice Mazzu est le lauréat du prix Guy Thys pour la saison 2021-2022, a annoncé samedi la BFC Pro, l'association des entraîneurs professionnels belges de football. Ce prix récompense le meilleur entraîneur de football belge de la saison écoulée.

Le lauréat a été désigné après le vote des entraîneurs professionnels belges. Mazzu a été récompensé pour le parcours de l'Union Saint-Gillose, qu'il a failli mener, en tant que promu, au titre national, terminant deuxième du championnat après être longtemps resté en tête. Il a obtenu 168 points, devançant Philippe Clement (148 points), entraîneur du Club Bruges et de Monaco la saison passée, et Tom Saintfiet (128 points), quart-de-finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations avec la Gambie. "Cela fait plaisir parce que pour moi, c'est un prix très important", s'est réjoui Mazzu, aujourd'hui T1 d'Anderlecht, dans le communiqué de la BFC Pro. "Quand ça vient du monde dans lequel vous travaillez, c'est beaucoup plus enrichissant. La reconnaissance est beaucoup plus grande parce que les entraîneurs professionnels connaissent le métier, ils connaissent les difficultés, ils connaissent les problèmes qu'un entraîneur peut rencontrer tout au long d'une saison, tout au long d'une carrière. Ce prix représente vraiment la profonde reconnaissance des entraîneurs." Mazzu, qui a reçu son trophée des mains de Georges Leekens, succède au palmarès à Hein Vanhaezebrouck, vainqueur du trophée en 2015 lorsqu'il avait été attribué pour la dernière fois. Karel Geraerts, l'an passé T2 de Mazzu à l'Union, a été élu meilleur adjoint, Bart Caubergh (Al-Ahli SFC) meilleur entraîneur de la performance et Tom Caluwé (KV Malines) meilleur directeur technique. (Belga)