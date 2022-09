GP de Québec - Wout van Aert, 4e: "Déçu du résultat après un superbe travail d'équipe"

Wout van Aert (Jumbo-Visma) s'est classé 4e vendredi du Grand Prix cycliste de Québec (World Tour) .

"La course a été dure et, dans la finale, quand Cosnefroy a pris dix mètres, c'était fini, il était très fort. Nous attendions le soutien d'autres équipes, en vain. Je savais que la cause était perdue dans le dernier kilomètre. Dans le sprint, j'ai lancé très tôt pour monter sur le podium, mais sans succès. Je suis donc déçu pour moi mais surtout pour mon équipe car nous avons beaucoup travaillé pendant toute la course pour contrôler. Dans le dernier kilomètre, ce n'était pas tout à fait une question de tactique, il y avait des coureurs très forts et, dans pareil sprint, il faut vraiment choisir le bon moment pour produire son effort, on n'a qu'une chance pour cela. Il y a eu des moments durs mais ce fut une belle journée, j'aime rouler au Canada et je serai à nouveau au rendez-vous dimanche au Grand Prix de Montréal. La course sera encore plus dure face à des coureurs comme Bardet, Gaudu et Pogacar." (Belga)