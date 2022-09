La Pologne envisage d'importer plus d'énergie nucléaire en provenance d'Ukraine

Face à la spirale des prix de l'énergie en Europe, la Pologne envisage d'acheter beaucoup plus d'énergie nucléaire à l'Ukraine. Lors d'une visite à Kiev vendredi, le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a remercié le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour la fourniture d'énergie provenant de la centrale nucléaire ukrainienne de Khmelnytsky.Cette initiative devrait également permettre à la Pologne de réduire la quantité d'électricité produite à partir de charbon, selon l'agence de presse PAP. La centrale nucléaire de Khmelnytsky est située dans l'ouest de l'Ukraine et possède deux réacteurs VVER-1000 de conception soviétique d'une capacité totale de 2000 mégawatts. La Pologne ne dispose pas elle-même de centrales nucléaires. L'Ukraine est connectée au réseau électrique européen depuis mars et devait livrer 210 mégawattheures d'électricité à la Pologne pour la seule journée de vendredi, selon Ukrenergo. (Belga)