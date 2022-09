Les Belges à l'étranger - Brest et Fadiga manquent de faire trébucher le PSG et s'inclinent par la plus petite marge

Samedi après-midi, le PSG a remporté une courte victoire, 1-0, face au Stade Brestois, dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1.

Après avoir manqué cinq matches sur blessure, Noah Fadiga faisait son retour dans l'effectif brestois qui s'est déplacé au Paris Saint-Germain. C'était la première titularisation pour le latéral belge issu de l'académie brugeoise qui n'avait disputé que 39 minutes pour Brest lors de la première journée de championnat. Neymar a inscrit à la demi-heure le seul but de la rencontre (1-0, 30e), son huitième de la saison, sur une passe de Lionel Messi. Les Brestois auraient pu créer l'exploit en arrachant le nul, mais Slimani a manqué l'opportunité sur penalty (71e), voyant son envoi repoussé par Donnarumma. Noah Fadiga a quant à lui été remplacé dans la foulée. Paris récupère sa 1re place au classement de la Ligue 1 et compte 19 points, soit 2 de plus que Lens et 3 de plus que l'OM qui doit affronter Lille samedi soir. Brest est dans la zone rouge, à la 17e place avec 5 points. (Belga)