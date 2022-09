Les Belgian Lions s'effondrent en fin de rencontre après avoir bien résisté à la Slovénie

La Belgique s'est inclinée face à la Slovénie, 88-72, en huitièmes de finale de l'Euro de basket, samedi, à Berlin. Quatrièmes du groupe A, les Belgian Lions n'ont pu résister à l'équipe tenante du titre menée par Luka Doncic (35 pts) en fin de rencontre et quittent la compétition, malgré une performance collective exemplaire jusqu'au début du quatrième quart-temps.

La Belgique n'a pas laissé son adversaire s'échapper dès le premier quart-temps, bien qu'une faute antisportive en fin de période ait permis à la Slovénie de prendre 5 points d'avance (24-19). Dans le deuxième quart, les Slovènes ont creusé l'écart jusqu'à +10 avant un run des Lions de 14-5 qui leur a permis de retourner aux vestiaires à portée des coéquipiers de Luka Doncic, déjà auteur de 16 points (44-41). Le maître à jouer slovène a assumé son rôle de leader avec 12 points dans le troisième quart-temps, mais les Lions ont tenu bon et fait jeu égal pour rester au contact (63-60). Appliquée, la Belgique est même passée devant, pour la première fois, en début de dernier quart-temps (63-64). C'est cependant le moment qu'ont choisi les Slovènes pour reprendre le match en main avec des paniers cruciaux et un run dévastateur de 17-0. Près de cinq minutes sans marquer ont été fatales aux Lions qui se sont finalement effondrés après avoir livré une rencontre exemplaire. La solide performance menée par Manu Lecomte (16 points) et Pierre-Antoine Gillet (15 points, 10 rebonds) a été supplantée par l'écurie slovène et son leader Luka Doncic (35 points, 5 rebonds, 5 passes). Finalement défaits 88-72, les Belges égalent leur résultat de 2015 en quittant la compétition au stade des huitièmes de finale. La Slovénie affrontera le vainqueur du match entre l'Ukraine et la Pologne, programmé dimanche, en quarts de finale le mercredi 14 septembre. (Belga)