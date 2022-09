LPGA Tour - Lee6 Jeong-eun prend la tête à Cincinnati

Avec un deuxième tour en 63 coups, 9 sous le par, la Sud-Coréenne Lee6 Jeong-eun s'est emparée de la tête du Kroger Queen City Championship, tournoi de golf du LPGA Tour doté de 1.750.000 dollars, vendredi, sur le parcours de Kenwood à Cincinnati (Ohio).Jeong-eun, 26 ans, a réussi un parcours sans faute agrémenté de neuf birdies. Elle a pris la première place à la Chinoise Xiyu Lin, qui a rendu une carte de 68 (-4) et est désormais deuxième à un coup. A la troisième place, à deux coups, on retrouve l'Américaine Ally Ewing, qui a rallié le club-house en 64 coups après neuf birdies et un bogey. (Belga)