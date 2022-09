Suisse: séisme de 4,7 sur l'échelle de Richter près de Bâle

La Terre a tremblé samedi après-midi dans la région de Bâle. L'épicentre du séisme, de 4,7 sur l'échelle de Richter, se trouvait à Mulhouse (F), indique sur son site le Service sismologique suisse. Il a été ressenti dans une bonne partie de la Suisse romande.Le séisme a été ressenti dans un rayon de plus de 180 kilomètres, précise le Service sismologique. Il est survenu peu avant 18h00 et une première réplique est intervenue moins de 10 minutes plus tard, à 2,7 sur l'échelle de Richter celle-là. La Terre avait déjà tremblé plus tôt dans l'après-midi, dès midi avec des séismes de valeurs comprises entre 0,9 et 2,5 et des épicentres dans les Alpes, dans la région du Grand Combin, du côté d'Orsières (VS) et Chamonix, ajoute le Service sismologique. (Belga)