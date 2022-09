Thomas Detry prend un bon départ au PGA Championship, raccourci d'une journée

Thomas Detry a commencé le PGA Championship, tournoi du DP WorldTour doté de 8 millions de dollars, par une 13e place grâce à un premier tour conclu en 68 coups, 4 sous le par, sur le parcours de Wentworth à Virginia Water.

Detry, qui assuré sa carte pour le PGA Tour la saison prochaine lors du Korn Ferry Tour la semaine passée, avait mal commencé, avec deux bogeys au cours des sept premiers trous. Mais un total de six birdies, dont cinq sur la deuxième moitié du parcours, lui ont permis de renverser la situation et de pointer à 4 longueurs d'un trio formé par deux Anglais, Tommy Fletwood et Andy Sullivan, et un Norvégien, Viktor Hovland. Thomas Pieters a eu besoin d'un coup de plus que Detry. Avec cinq birdies et deux bogeys, il est 28e. Nicolas Colsaerts a rallié le club-house en 71 coups (trois birdies et deux bogeys). Il occupe la 74e place. Le tournoi avait été interrompu jeudi soir après le décès de la reine Elizabeth. Personne n'est entré en action vendredi. Le tournoi se jouera sur 54 trous au lieu de 72. (Belga)