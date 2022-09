US Open - US Open: Carlos Alcaraz rejoint Casper Ruud en finale, place de N.1 mondial en jeu

L'Espagnol Carlos Alcaraz, 4e mondial, s'est qualifié vendredi à l'US Open pour sa première finale de Grand Chelem en écartant l'Américain France Tiafoe (26e) 6-7 (6/8), 6-3, 6-1, 6-7 (5/7), 6-3 et peut devenir le plus jeune N.1 mondial s'il remporte le titre.Alcaraz, 19 ans, affrontera dimanche en finale le Norvégien Casper Ruud (7e à 23 ans) et le vainqueur remplacera le Russe Daniil Medvedev au sommet de la hiérarchie mondiale. (Belga)