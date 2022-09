Challenger Pro League - Virton s'impose à Jong Genk et tient sa première victoire

L'Excelsior Virton a arraché sa première victoire de la saison (0-1) lors de son déplacement à Jong Genk dans le cadre de la cinquième journée de la Challenger Pro League. Les Gaumais ont profité de leur supériorité numérique suite à l'exclusion de Kelvin Pius John, 19 ans, l'attaquant tanzanien des Limbourgeois.

Le but de Souleymane Anne (75e, 0-1) a propulsé Virton à la 6e place du classement avec 7 points, comme le Beerschot (4e) et les RSCA Futures (5e). Jong Genk, qui depuis sa victoire lors du premier match n'a signé qu'un partage, est 11e avec 4 points. A 20 heures, Deinze (4 points, 10e) et le RWDM (5 points, 8e) se rencontrent dans le dernier match de cette 5e journée. (Belga)