"Franc succès" pour la 34e édition des Journées du Patrimoine en Wallonie

Les Journées européennes du Patrimoine en Wallonie, organisées ce week-end, ont rencontré à nouveau cette année "un grand succès", a souligné dimanche l'Agence wallonne du Patrimoine, sans communiquer de bilan total de fréquentation de cette 34e édition, dont le thème était l'innovation."En dépit d'une météo un peu capricieuse, la grande majorité des activités proposées a accueilli un public toujours au rendez-vous et de nombreuses visites ont remporté un franc succès", souligne l'Agence wallonne du Patrimoine dans un communiqué. Par exemple, le Grand-Hornu a accueilli 1.398 visiteurs, le pont Père Pire à Wanze 720 visiteurs; plusieurs activités à Antoing ayant drainé 436 curieux. Marche et Bastogne ont enregistré respectivement 460 et 400 visiteurs, l'Archéoforum à Liège 422 visiteurs, le Préhistomuseum à Flémalle 441 visiteurs, l'Ecomusée du Viroin à Treignes 324 visiteurs, ou encore le TreM.a à Namur 265 visiteurs. Au total, plus de 350 activités étaient au programme de ces Journées. En Flandre, les Journées du Patrimoine, qui étaient quant à elles placées sous le thème de la durabilité, ont attiré au moins 350.000 curieux au travers de plus de 800 activités sur 600 sites, selon des estimations. (Belga)