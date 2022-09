Incendie dans un immeuble de bureaux inoccupé à Evere

Un incendie s'est déclaré dimanche après-midi dans un immeuble de bureaux inoccupé rue Colonel Bourg à Evere. Aucun blessé n'est à déplorer mais les dégâts sont importants. Le feu pourrait avoir été provoqué par des squatteurs, selon les pompiers, l'immeuble ayant déjà été squatté et ayant déjà été ravagé par les flammes.Les pompiers de Bruxelles ont été alertés vers 16h00 par un voisin qui avait aperçu de la fumée sortir de l'immeuble. Arrivés sur place, ils ont pu constater qu'un incendie ravageait le troisième étage, dans un local où se trouvaient des matelas et des sacs de couchage. "Selon toute vraisemblance, le bâtiment a encore été squatté et c'est sans doute là qu'il faut chercher la cause de l'incendie", explique le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw. Les interventions des pompiers dans ce bâtiment ne sont pas sans risques, poursuit le porte-parole des hommes du feu. "C'est un immeuble avec un atrium en son centre mais les balustrades sont entièrement détruites. Quand le bâtiment est plein de fumée ou quand vous déambulez dans l'obscurité, vous risquez votre vie. Et lors de chaque incendie, nos hommes doivent passer au crible tout le bâtiment à la recherche d'éventuels occupants ou victimes." L'intervention des pompiers dimanche après-midi a duré deux heures. (Belga)