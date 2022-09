Julien Calandreau et Ada Geuze remportent le marathon d'Anvers

Julien Calandreau, chez les messieurs, et Ada Geuze, chez les dames, se sont imposés dimanche au terme des 42,195 km du marathon d'Anvers. Calandreau a terminé en 2h29:12, Geuze en 3h06:24.

Calandreau a devancé Jonas Mertens (2h29:37), le Néerlandais Jeffrey Van Agtmaal (2h40:21) et Piter Robberechys (2h43:40), alors que Geuze s'est montrée plus rapide qu'Els Buyl (3h06:46), Elizabeth Van Rompay (3h07:55) et Mieke Dupont (3h09:49). Dans le semi-marathon masculin, Ramdan Snoussi l'a emporté en 1h04:58. Côté féminin, Nina Lauwaert a gagné en 1h12:35. (Belga)