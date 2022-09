La Belgique 6e de la Coupe des Nations à Calgary, victoire de la Suède

La Belgique a pris la 6e place de l'épreuve de la Coupe des Nations de Spruce Meadows disputée dans le cadre du CSIO 5 étoiles samedi à Calgary au Canada.

Gilles Thomas en selle sur Calleryama (4 points de pénalité au premier passage et 4 au second), Jérôme Guéry avec Azaria Dinero (0-8), Nicola Philippaerts et Mr Idol (12-8) et Olivier Philippaerts sur Le Blue Diamond (15-non partant) La victoire est revenue à la Suède - avec Jens Fredricson (Markan Cosmopolit), Rolf-Goran Bengtsson (Ermindo W), Henrik Von Eckermann (Nababette Z) et Peder Fredricson. La Suisse a pris la 2e place et les Pays-Bas, 3es, complètent le podium. Après le premier tour, la Suède, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, le Mexique et le Canada se sont qualifiés pour le second. Les Etats-Unis et la France ont été éliminés terminant respectivement 7e et 8e. (Belga)