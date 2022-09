Le trafic ferroviaire interrompu entre Hasselt et Aarschot

Depuis 7h45 dimanche, le trafic ferroviaire est interrompu entre Hasselt (Limbourg) et Aarschot (Brabant flamand) dans les deux sens, indique le gestionnaire de l'infrastructure du rail Infrabel. En cause, un défaut d'alimentation électrique du système de signalisation et des caténaires.Les techniciens d'Infrabel se sont rendus sur place pour résoudre la panne. On ignore le temps que dureront les perturbations. La SNCB a déployé des bus de remplacement pour effectuer le trajet interrompu. (Belga)