L'équipe belge Agoria Solar Team en tête d'une course en Afrique du Sud

L'Agoria Solar Team, composée d'étudiants de l'université de Louvain (KU Leuven), a pris la tête du Sasol Solar Challenge, une course de voitures solaires organisée en Afrique du Sud. Avec leur nouveau prototype, les étudiants belges sont parvenus à prendre une avance de près de 80 km par rapport à leurs principaux concurrents néerlandais.Le Sasol Solar Challenge réunit des voitures solaires qui doivent accomplir le plus de kilomètres possible en huit jours. Le parcours de ce dimanche, troisième jour de l'épreuve, a été compliqué par une route en mauvais état. (Belga)