Tour de Belgique - Remco Evenepoel : "Historique pour l'équipe, le pays et moi-même"

Remco Evenepoel a réagi après sa victoire dans la Vuelta auprès des organisateurs.

""Maintenant, c'est tout à fait certain et cent pour cent officiel", a-t-il commencé lors de son l'interview flash. "Hier (samedi, ndlr), les émotions étaient déjà fortes après la dernière étape de montagne. Nous savions alors que c'était dans la poche. Mais nous voulions terminer le Tour d'Espagne aujourd'hui de la meilleure façon, en toute sécurité. Je n'ai pas été capable de trop réfléchir pendant l'étape d'aujourd'hui. La fin de l'étape a été assez nerveuse, avec beaucoup de vitesse dans les circuits locaux. Maintenant, c'est fini et nous allons en profiter." "Cette victoire est historique pour l'équipe, historique pour le pays et historique pour moi-même", a répété le Prince de Schepdaal. "Nous pouvons être très fiers de notre performance ici". Il a reçu les félicitations après l'arrivée du Diable Rouge Thibaut Courtois, qui était venu assister à la dernière étape. Evenepoel se rend en Australie lundi, où il se préparera pour le contre-la-montre (18 septembre) et la course sur route (25 septembre) des Championnats du monde de cyclisme. "Le contre-la-montre est le premier objectif", a-t-il répété dimanche. "Après cela, je vais essayer de récupérer pour la course sur route. Je suis assez professionnel pour aller aider Wout van Aert si mes jambes ne sont plus bonnes." (Belga)