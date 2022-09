Elizabeth II: le roi et ses frères et soeur participent à une veillée funèbre

Le roi Charles III et ses frères et soeur ont participé lundi soir à une veillée funèbre dans la cathédrale Saint-Gilles à Edimbourg, où repose le cercueil de leur mère, la reine Elizabeth II.

La présentation de la dépouille de la monarque, qui avait débuté une heure plus tôt dans la capitale écossaise, ne s'est pas interrompue quand le roi Charles, les princes Andrew et Edward ainsi que la princesse Anne se sont placés autour du cercueil. Après une cérémonie religieuse dans l'après-midi, les enfants de la souveraine sont donc revenus dans la soirée pour une veillée funèbre autour du cercueil, recouvert de l'étendard royal écossais (jaune, rouge et bleu marine), et sur lequel a été déposée la couronne d'Ecosse, en or massif, ainsi qu'une couronne de fleurs blanches. Ils se sont recueillis pendant une dizaine de minutes, dos tourné au cercueil, avant de sortir de la cathédrale sous les applaudissements de la foule. Quatre jours après son décès, une semaine avant ses funérailles, le cercueil d'Elizabeth II, symbole de stabilité pendant des décennies de bouleversements, icône planétaire qui rassurait les Britanniques en temps de crise, repose pour la première fois en public, suscitant une affluence massive. La police a indiqué que 30.000 bracelets, sésame nécessaire pour entrer dans la cathédrale, avaient déjà été distribués. La file d'attente s'étendait sur plus de 1,5 kilomètre, selon une journaliste de l'AFP. La population peut ainsi s'incliner à plusieurs mètres de distance et derrière un cordon de sécurité devant le cercueil de chêne, surélevé sur une estrade, sous la surveillance de quatre archers de la Compagnie royale et d'une dizaine de policiers. (Belga)