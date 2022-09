La fusée Blue Origin s'écrase après son décollage, sans faire de blessés

Le lanceur de la fusée de Blue Origin s'est écrasé peu après son décollage lundi dans l'ouest du Texas, a annoncé l'entreprise de Jeff Bezos, précisant que la capsule avait pu se séparer du reste de la fusée.

"Dysfonctionnement du lanceur lors du vol non habité aujourd'hui", a annoncé d'abord l'entreprise, en précisant ensuite que le système d'éjection de la capsule avait fonctionné comme prévu. "Il n'y a pas eu de blessés", a précisé Blue Origin. Une vidéo montre, environ une minute après le décollage, la capsule activer ses moteurs d'urgence et s'éjecter du lanceur principal à toute vitesse, puis, accompagnée de parachutes, son atterrissage brutal. La vidéo ne montre pas ce qu'est devenu le lanceur, l'entreprise écrivant qu'il est "tombé au sol", alors qu'en cas de succès il doit revenir se poser debout, en douceur. La capsule, non habitée, emportait uniquement du matériel de recherche pour cette mission intitulée "New Shepard 23". Le régulateur américain de l'aviation civile, la FAA, a annoncé avoir bloqué tout nouveau décollage de cette fusée le temps de l'enquête. "La capsule a atterri en sécurité et le lanceur a touché le sol dans la zone dédiée aux aléas", a écrit l'agence fédérale. Il s'agissait de la 23e mission pour l'entreprise, la première à se terminer par un échec. C'est un coup dur pour l'entreprise de tourisme spatial dirigée par le fondateur d'Amazon. Jeff Bezos avait lui-même participé au premier vol habité de New Shepard en juillet 2021. Depuis, l'engin a transporté une trentaine de personnes, dont notamment l'acteur incarnant l'emblématique capitaine Kirk de la série Star Trek, William Shatner. Début août, l'entreprise avait envoyé avec succès la première Egyptienne et le premier Portugais dans l'espace, une expérience de quelques minutes en apesanteur. (Belga)