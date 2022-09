La sélection de la France, adversaire de la Belgique pour la Coupe Davis à Hambourg

La fédération française de tennis a officialisé la sélection de l'équipe de France de Coupe Davis pour la phase de poules à Hambourg dans un groupe avec la Belgique.

En l'absence du numéro 1 français, Gaël Monfils (ATP 32), blessé au pied, Sébastien Grosjean, le capitaine des Bleus, avait déjà retenu Adrian Mannarino (ATP 47), Benjamin Bonzi (ATP 53), Arthur Rinderknech (ATP 59) et Nicolas Mahut (ATP 27 en double). Il a rajouté Richard Gasquet (ATP 79) dans sa liste pour affronter à Hambourg (13-18 septembre) l'Allemagne, l'Australie et la Belgique dans le groupe C. (Belga)