Emmy Awards - "Succession" élue meilleure série dramatique, "The White Lotus" meilleure mini-série

Le mastodonte de HBO "Succession", chronique noire et grinçante d'une puissante famille qui se déchire pour prendre le contrôle d'un empire médiatique, a remporté lundi le prix de la meilleure série dramatique de l'année aux Emmy Awards. "The White Lotus," une satire sur le milieu du luxe à Hawaï, a été élue meilleure mini-série.

Déjà vainqueur en 2020, "Succession", largement inspirée par les luttes au sein de la famille du milliardaire Rupert Murdoch selon de nombreux critiques, a notamment devancé la série coréenne "Squid Game", produite par Netflix. "The White Lotus" a, elle, battu la série "Dopesick," sur la crise des opiacés aux Etats-Unis, "The Dropout," sur le scandale de la société Theranos, "Pam and Tommy," sur un scandale sexuel dans le milieu des people et "Inventing Anna," inspiré par une jeune escroc germano-russe qui a trompé les élites new-yorkaises. L'Emmy Award de la meilleure comédie a été décerné à la série décalée "Ted Lasso", qui suit un entraîneur de football américain totalement perdu lorsqu'il passe aux commandes d'une équipe anglaise de ballon rond. Déjà récompensée en 2021, cette production d'Apple TV+ avec Jason Sudeikis en star principale l'a encore une fois emporté face à des concurrents comme "Hacks" ou "Barry". (Belga)