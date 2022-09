Jordanie: 3 morts et 14 blessés dans l'effondrement d'un immeuble à Amman

Trois personnes sont mortes et 14 autres ont été blessées mardi dans l'effondrement d'un immeuble de quatre étages à Amman, selon un nouveau bilan des autorités jordaniennes."Un troisième corps a été retiré des décombres mardi soir, portant le bilan à trois morts et 14 blessés", a indiqué une source de sécurité à l'AFP. Le précédent bilan, donné par le porte-parole de la direction de la sécurité publique, Amer Al-Sartawi, faisait état de "deux morts et de 14 blessés dans l'effondrement mardi d'un immeuble résidentiel à Jabal Al-Weibdeh, dans le centre d'Amman". "Sur place les équipes de secours poursuivent les recherches", avait-il encore dit dans des déclarations à la chaîne de télévision officielle Al-Mamlaka. L'effondrement serait dû notamment au fait que l'immeuble est "vieux et délabré", a affirmé le vice-Premier ministre et ministre de l'Administration locale, Taoufik Krichane sur la même chaîne, ajoutant que les autorités "inspectaient l'état des bâtiments voisins". Accompagné de plusieurs ministres, le chef du gouvernement, Bicher al-Khasawneh, s'est rendu sur les lieux de l'accident à Jabal al-Weibdeh, un quartier bohème parmi les plus anciens d'Amman, populaire notamment parmi les expatriés et connu pour sa vie culturelle animée. "Le Premier ministre a chargé le maire de la capitale d'enquêter sur les causes" du drame, a déclaré le porte-parole du gouvernement Faïsal Chboul aux journalistes. Une source judiciaire a indiqué à l'AFP que "le parquet avait ouvert une enquête sur l'effondrement de l'immeuble". (Belga)