L'ancienne joueuse britannique Johanna Konta a donné naissance à une fille

L'ancienne joueuse de tennis la Britannique Johanna Konta, qui fut 4e au classement mondial, a donné naissance à une fille, prénommée Emmeline, lundi, a-t-elle annoncé mardi sur Instagram.

Âgée de 31 ans, elle avait mis fin à sa carrière la fin de la saison dernière et annoncé sa future maternité en mai. Konta totalise 4 titres à son palmarès : Stanford 2016, Sydney 2017, Miami 2017 et Nottingham 2021. Elle disputé trois demi-finales en Grand Chelem: Open d'Australie 2016, Wimbledon 2017 et Roland-Garros 2019. (Belga)