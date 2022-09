Mexique: le "chef des chefs" narcos bientôt en résidence surveillée

Le premier des narcotrafiquants mexicains, le "chef des chefs" Miguel Angel Félix Gallardo, en prison depuis 1989, va bénéficier d'un aménagement de peine et être placé en résidence surveillée, ont indiqué mardi les autorités mexicaines.Agé de 76 ans, malade, il purge une peine de 40 ans de prison. Miguel Angel Félix Gallardo avait fondé à la fin des années 70 le Cartel de Guadalajara, la première grande organisation du crime organisée pour exporter de la marijuana puis de la cocaïne vers les Etats-Unis. Il a également été condamné à 37 ans de prison pour la torture et l'assassinat en 1985 de l'agent de la DEA (agence anti-drogue américaine) Kiki Camarena. Devant la presse, le président Andres Manuel Lopez Obrador s'est déclaré "convaincu qu'il avait besoin d'un traitement qui n'est pas disponible en prison, parce qu'il s'agit de nombreuses maladies". Le "chef des chefs" n'a en effet plus grand chose à voir avec le beau ténébreux interprété par Diego Luna dans la série "Narcos Mexico" sur Netflix. Miguel Angel Félix Gallardo a perdu un oeil et l'audition d'une oreille, et son état de santé général a empiré, si bien que la Commission nationale des droits de l'homme avait saisi la justice pour aménager sa peine. Ce dernier avait organisé le Cartel de Guadalajara avec Rafael Caro Quintero, l'un des dix fugitifs les plus recherchés par le FBI américain, arrêté le 15 juillet au Mexique. Les Etats-Unis ont demandé son extradition mais un juge mexicain a freiné la demande américaine sur la base d'un recours de la défense. Arrêté en 1985, Caro Quintero avait été libéré en 2013 pour vice de forme. (Belga)