Pluie et grisaille pour le milieu de semaine

La grisaille dominera le ciel belge mardi avec de la pluie par intermittence, surtout dans le nord, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Le thermomètre oscillera entre 19 et 24 °C sous un vent faible ou modéré.

La soirée sera également arrosée avec, en outre, l'arrivée d'averses orageuses dans la moitié sud du pays. Les précipitations se feront plus intenses et généralisées au cours de la nuit avec des minima qui descendront entre 13 et 16 °C. Le vent restera faible à modéré. La pluie continuera de couler à flot mercredi avec des averses soutenues et quelques orages le matin et une nouvelle vague de précipitations intenses en fin d'après-midi sur le centre et le sud du territoire. L'IRM a d'ailleurs émis une alerte jaune pour la pluie sur l'ensemble de la Belgique pour toute la journée de mercredi. Les maxima se situeront entre 18 °C au nord et 22 °C au sud, sous un vent toujours faible ou modéré, et le nord-ouest aura la chance de bénéficier d'une accalmie en fin d'après-midi. La nuit de mercredi à jeudi connaîtra des températures situées entre 10 et 15 °C qui accompagneront d'intenses pluies sur le sud et le centre alors que le nord verra l'apparition de large éclaircies dégagées par un vent faible. Les averses se raréfieront dans la journée de jeudi mais le ciel restera majoritairement nuageux, même si des éclaircies devraient se montrer en cours d'après-midi. Quelques ondées resteront possibles mais de manière localisée. Le mercure ne dépassera pas les 15 °C en Haute Ardenne et 19°C en Lorraine belge. (Belga)