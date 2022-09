Portugal: des pluies diluviennes provoquent inondations et glissements de terrain

Les fortes pluies qui sont tombées au Portugal depuis lundi ont provoqué des inondations, des chutes d'arbres et des glissements de terrain, notamment dans les régions affectées par les feux de forêt cet été, au centre du pays, ont indiqué mardi les services de secours.

"La situation la plus grave s'est produite à Sameiro", dans les environs de la ville de Manteigas, dans la chaîne de montagne de la Serra da Estrela dévastée cet été par d'importants incendies, a indiqué le commandant Pedro Araujo de l'Autorité nationale de la protection civile. Les pluies diluviennes ont entraîné "des glissements de terrain" dans les zones ravagées par les flammes en août dernier, emportant sur leur passage "des troncs d'arbre, de la boue ou encore de la cendre", a précisé Flavio Massano, le maire de Manteigas, à la chaîne de télévision publique RTP. Ces intempéries ont provoqué d'importants dégâts dans cette commune, "endommageant des trottoirs, des piliers de ponts, l'éclairage public, des toits et des commerces", a ajouté l'élu local, précisant qu'il n'y avait pas de blessés. Manteigas est l'une des communes situées dans la chaîne de montagne de la Serra da Estrela (centre) frappée en août pendant plusieurs jours par le plus important feu de forêt qu'a connu le Portugal cette année. Ce brasier, qui s'était déclaré au coeur de ce parc naturel reconnu par l'Unesco, a fait partir en fumée quelque 25.000 hectares de végétation dans cette chaîne de montagnes culminant à environ 2.000 mètres. (Belga)