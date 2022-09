Près de 900 primes construction versées pour pousser vers les métiers en pénurie

Depuis janvier dernier, 888 "primes construction" ont été versées par le Forem ou l'IFAPME (Institut wallon de Formation en Alternance et des indépendants et PME) à des personnes qui se forment à un des métiers en pénurie des secteurs de la construction, du bois et de l'électricité. L'information est communiquée mardi par les cabinets des ministres wallons Willy Borsus et Christie Morreale en marge du renouvellement de la campagne "Je construis mon avenir", via laquelle la Wallonie tente d'attirer jeunes et demandeurs d'emploi vers la construction.

Les métiers de la construction sont les plus représentés dans la liste des métiers en pénurie. Plus de 2.000 offres d'emploi sont renseignées sur le site du Forem, alors que le secteur table sur une croissance de plus de 2% par an cette année et les deux suivantes. Pour ajouter un incitant à se lancer dans une formation de maçon, menuisier ou carreleur, par exemple, la Wallonie a lancé en début d'année des primes pouvant aller jusqu'à 2.000 euros, pour les demandeurs d'emploi ou pour les apprenants qui choisissent un de ces métiers. 888 de ces primes ont été versées jusqu'ici, selon les cabinets Borsus et Morreale. Les chèques permis de conduire appelés "Passeport Drive" existent également. Les apprenants sous contrat d'alternance ou convention de stage peuvent bénéficier d'un remboursement des frais d'apprentissage pour passer le permis B ou cyclomoteur. 776 chèques permis ont été octroyés à ce jour. (Belga)