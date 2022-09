Une nouvelle réunion des 27 consacrée à l'énergie le 30 septembre

Les ministres de l'Energie des 27 Etats membres de l'UE se retrouveront une nouvelle fois en Conseil de l'UE extraordinaire le 30 septembre prochain, a annoncé mardi la présidence tchèque du Conseil.

Le ministre tchèque Jozel Sikela l'a tweeté mardi: "nous terminerons le 30 septembre ce que nous avons débuté la semaine dernière. J'ai convoqué un nouveau 'Conseil énergie' extraordinaire pour discuter des propositions de la Commission pour faire face aux prix élevés de l'énergie", écrit-il. Vendredi dernier, les ministres des 27 s'étaient retrouvés à Bruxelles pour une réunion intégralement consacrée à la crise énergétique. Deux jours après la publication d'un document informel de la Commission, listant différentes pistes d'intervention d'urgence envisagées (économies d'électricité, plafonnement des revenus du nucléaire et du renouvelable, plafonnement des prix des importations de gaz russe, etc.), ils devaient trouver un terrain d'entente pour donner à cette dernière une direction précise. La Commission est donc attendue cette semaine avec des propositions réglementaires formelles, cette fois, prêtes à être adoptées en accéléré. Après réunion du collège des commissaires ce mardi, Ursula von der Leyen devrait en dévoiler davantage mercredi, lors de son discours sur "l'Etat de l'Union" à Strasbourg. Les ministres des 27 avaient entre autres discuté vendredi dernier d'un éventuel plafonnement du prix du gaz arrivant sur le marché européen. La Belgique et l'Italie plaident à cet égard pour un plafonnement général, mais la Commission, qui avait proposé un plafonnement limité au gaz russe importé par gazoduc, semble plus prudente, ou à tout le moins encore à la recherche d'un équilibre capable de faire consensus entre Etats membres. Selon le quotidien De Standaard, mardi, le dernier projet de la Commission ne comprend pas de plafonnement général. (Belga)