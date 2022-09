Wall Street chute, affolée par l'obstination de l'inflation

La Bourse de New York a terminé en forte baisse mardi, sur un marché catastrophé par un indicateur d'inflation américain plus élevé que prévu, qui a douché l'optimisme des derniers jours et laisse présager d'un resserrement monétaire encore plus brutal que prévu.Le Dow Jones a lâché 3,94%, l'indice Nasdaq, 5,16%, et l'indice élargi S&P 500, 4,32%. C'est la plus mauvaise séance du Nasdaq depuis mi-juin. (Belga)