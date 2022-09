Champions League - Bayern gagne l'affiche contre Barcelone, Liverpool émerge face à l'Ajax

Le Bayern Munich a remporté 2-0 le match au sommet de la Ligue des Champions mardi soir face au FC Barcelone, dans le groupe C. Le champion d'Allemagne s'est imposé 2-0 dans son propre stade.

Le FC Barcelone a été plus fort tout au long de la première mi-temps et s'est vu refuser un penalty juste avant la pause, mais il a quand même dû s'incliner après deux buts rapides des Allemands après la pause. Le Français Lucas Hernandez (50e) a donné l'avantage aux Bavarois de la tête. Leroy Sané (54e) a enfoncé le clou rapidement. Robert Lewandowski a eu quelques bonnes occasions de marquer contre son ancien employeur, mais il n'a pas réussi à tromper Manuel Neuer. Au classement, le Bayern mène avec un six sur six. Barcelone et l'Inter Milan possèdent tous deux trois points. Victoria Plzen n'a toujours pas de point dans ce groupe "de la mort". Dans le groupe A, Liverpool a battu en fin de rencontre l'Ajax Amsterdam 2-0. Mohamed Salah (17e) a donné l'avantage aux Reds, mais a vu Mohamed Kudus (27e) effacer son but d'avance dix minutes plus tard. Les deux équipes n'ont pas réussi à se départager pendant l'heure suivante, jusqu'à ce que le défenseur de Liverpool Joel Matip n'offre les trois points à ses couleurs (89e). Au classement, Naples, Liverpool et l'Ajax comptent trois points. Le Napoli se rend mercredi soir chez les Glasgow Rangers. Dans le groupe D, Francfort, vainqueur de l'Europa League, s'est imposé 0-1 au Vélodrome de Marseille. Les Allemands n'ont eu besoin que d'un but du milieu de terrain Jesper Lindstrom (43e) pour gagner. Francfort, comme Tottenham, compte trois points au classement. Le Sporting Portugal est en tête du groupe avec un maximum de 6 points. Marseille reste bredouille et est dernier après deux matches. (Belga)