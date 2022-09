Crise énergétique - Le secteur culturel réclame les mêmes aides que pour les PME

Confronté lui aussi à l'augmentation des prix de l'énergie, mais aussi aux indexations salariales et à l'inflation de manière générale, le secteur culturel en appelle, mardi soir, à "tous les niveaux de pouvoir" afin de "garantir l'ensemble des activités culturelles au bénéfice de la population ainsi que l'emploi permanent et artistique"."La création, l'emploi et l'accès du plus grand nombre à la Culture sont menacés par des surcoûts très élevés", avertissent la Fédération des Employeurs des Arts de la Scène (FEAS), l'Union des Professionnels des Arts et de la Création Pôle Travailleurs (UPACT), la Fédération de la Culture indépendante (FCI) et les Fédérations de centres culturels en Fédération Wallonie-Bruxelles. "Les opérateurs culturels constitués en ASBL (lieux, compagnies...) sont, comme les PME, des petites structures pourvoyeuses d'emploi, dont l'activité justifie une consommation énergétique particulièrement importante (chauffage des salles de spectacles, son/éclairage, ventilation?). Les aides directes ou indirectes (tarifs adaptés de l'énergie) qui pourraient être définies à l'attention des PME doivent être accessibles également aux ASBL culturelles." Le secteur réclame aussi l'indexation des aides accordées par les pouvoirs subsidiants, notamment les aides à l'emploi (APE et ACS), "à la hauteur des coûts réels (...) A défaut, les opérateurs restent dans l'incertitude de leurs futures programmations." "La crise sanitaire n'est pas finie... Les mesures d'accompagnement et d'assouplissement mises en place pendant la période du Covid doivent être maintenues", ajoutent encore les organisations. Les opérateurs culturels se disent prêts à "participer à l'économie des énergies", mais ont besoin "de soutien pour réaliser les investissements destinés rendre les équipements plus performants, moins énergivores, pour réduire les coûts de fonctionnements". C'est pourquoi ils demandent aux différents gouvernements d'instaurer rapidement une concertation. (Belga)