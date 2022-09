Euro de basket - La Pologne élimine la Slovénie, tenante du titre, et complète le dernier carré

La Pologne a surpris la Slovénie, championne d'Europe en titre, 87-90 en quarts de finale de l'Euro de basket, mercredi, à Berlin.

Après un premier quart-temps équilibré (26-29), les Polonais s'envolaient dans le deuxième quart (13-29) pour mener 39-58 à la pause. Les Slovènes se réveillaient dans le troisième quart-temps, avec un partiel de 15-2 en début de période et de 24-6 à la fin pour revenir à 63-64. La Slovénie prenait les commandes en début de dernier quart (65-64) et comptait 5 points d'avance (73-68) à 6:47 de la fin. Mais les Polonais ne se démoralisaient pas et repassaient devant (76-80). Portée par l'ancien joueur d'Ostende Mateusz Ponitka (26 points, 16 rebonds, 10 assists), auteur du troisième triple double de l'histoire de l'Euro, la Pologne prenait définitivement le large (82-89 à 40 secondes de la fin) et l'emportait 87-90. A.J. Slaughter (16 points) et Michal Sokolowski (16 points) ont également contribué au succès polonais. En face, Luka Doncic était limité à 14 points, avec un 2/7 à 3 points, et était exclu en fin de match après 5 fautes. Après le Serbe Nikola Jokic et le Grec Giannis Antetokounmpo, le phénomène slovène est la troisième superstar NBA à quitter le tournoi avant les demi-finales. Vlatko Cancar (21 points) devenait le meilleur marqueur slovène, devant Goran Dragic (17 points). En demi-finale, vendredi, la Pologne, qui retrouve le dernier carré pour la première fois depuis 1971, rencontrera la France, venue à bout 93-85 en prolongation de l'Italie dans l'après-midi. L'autre demi-finale opposera l'Allemagne à l'Espagne, qui ont éliminé respectivement la Grèce (107-96) et la Finlande (100-90). (Belga)